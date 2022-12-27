ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів — Finance.ua

ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів

Фонд держмайна 26 грудня провів два аукціони малої приватизації з новими рекордами зростання цін.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Приміщення магазину в Івано-Франківську подорожчало, у порівнянні зі стартовою ціною, у 113 разів до 5,5 млн грн, а недобудова на Київщині — у 110 разів до 821 тис. грн. У першому аукціоні змагалися 15 учасників, а у другому —11.

«Результати цих аукціонів демонструють дві речі: по-перше, український бізнес бачить економічний потенціал навіть у найдрібніших об’єктах державного майна, по-друге — конкуренція сприяє визначенню справжньої вартості активу», — зазначив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Цього тижня Фонд держмайна планує провести ще 13 приватизаційних аукціонів.

Нагадаємо, Фонд державного майна пропонує запровадити відповідальність керівників держпідприємств за недопуск до проведення аудиту і несвоєчасне подання фінплану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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