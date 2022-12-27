ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів — Finance.ua
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ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів

Казна та Політика
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ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів
ФДМУ провів два аукціони з рекордним зростанням цін у понад 100 разів
Фонд держмайна 26 грудня провів два аукціони малої приватизації з новими рекордами зростання цін.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Приміщення магазину в Івано-Франківську подорожчало, у порівнянні зі стартовою ціною, у 113 разів до 5,5 млн грн, а недобудова на Київщині — у 110 разів до 821 тис. грн. У першому аукціоні змагалися 15 учасників, а у другому —11.
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«Результати цих аукціонів демонструють дві речі: по-перше, український бізнес бачить економічний потенціал навіть у найдрібніших об’єктах державного майна, по-друге — конкуренція сприяє визначенню справжньої вартості активу», — зазначив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Цього тижня Фонд держмайна планує провести ще 13 приватизаційних аукціонів.
Нагадаємо, Фонд державного майна пропонує запровадити відповідальність керівників держпідприємств за недопуск до проведення аудиту і несвоєчасне подання фінплану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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