Prozorro.Продажі: Понад 4 млрд грн заробили на онлайн-аукціонах від початку війни — Finance.ua

Prozorro.Продажі: Понад 4 млрд грн заробили на онлайн-аукціонах від початку війни Сьогодні 21:24 — Казна та Політика

Prozorro.Продажі: Понад 4 млрд грн заробили на онлайн-аукціонах від початку війни

Від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі відбулося 9,4 тис. онлайн-аукціонів.

За підсумками цих торгів організатори заробили понад 4,1 млрд грн до бюджетів різних рівнів, повідомляє пресслужба Prozorro.Продажі.

В середньому стартова ціна зростала у понад два рази. Найдорожчими обʼєктами, проданими за час війни, стали:

Львівський ювелірний завод (185 млн грн);

Марилівський спиртзавод (150 млн грн);

Вузлівський спиртзавод (130 млн грн);

Залозецький спиртзавод (120 млн грн);

Майно ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» в межах справи по банкрутству (109 млн грн).

Загалом понад 1 млрд грн надійшло від малої приватизації, ще майже на 1 млрд грн в системі було продано активів банків-банкрутів для повернення грошей вкладникам. І майже 400 млн грн до державного та місцевих бюджетів надійшло за результатами земельних торгів.

Мала приватизація

Мала приватизація за новими правилами стартувала у серпні 2022 року. За цей час відбулося 220 приватизаційних аукціонів, за підсумками яких до державного та місцевих бюджетів надійшли або надійдуть майже 1,5 млрд грн. Поштовхом стала релокація підприємств із зони бойових дій та відновлення їхньої діяльності у новій місцевості. Тож, більше, ніж половина приватизованих в системі обʼєктів знаходиться у західних регіонах України.

Сьогодні ринок обʼєктів малої приватизації є одним з найбільш конкурентних в системі, де на аукціонах з продажу в середньому змагаються понад три учасники.

Оренда державного та комунального майна

З 24 лютого 2022 року було проведено понад 4,5 тисяч аукціонів з оренди обʼєктів комунальної (3,7 тис.) та державної (858) власності.

Таким чином, громади зароблятимуть 16,6 млн грн. щомісяця, а держава — 9,6 млн грн. Наприклад, для Києва це буде 3,2 млн грн, а надходження до скарбниці Львова та Чернівців через оренду становитимуть по 1 млн грн.

Ринок землі

Також із 24 лютого відбулося 289 аукціонів з продажу та ще 377 аукціонів з оренди земельних ділянок на майже 400 млн гривень. Середнє зростання ціни на торгах сягає 163%.

Найбільше земельних аукціонів з оренди та продажу ділянок відбулося в областях:

Львівській — 80,

Полтавській — 68,

Черкаській — 57,

Волинській — 51,

Кіровоградській — 49.

А найвища конкуренція за землю спостерігалася на торгах у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Львівській та Кіровоградській областях.

Аукціони з оренди сільськогосподарської державної та комунальної землі не проводилися із 24 березня по 19 листопада 2022 року, відколи парламент вніс зміни до законодавства та відновив їхнє проведення у системі. З 19 листопада 2022 року в системі вже оголосили 261 аукціон з оренди комунальної сільгоспземлі стартовою вартістю 2,6 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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