ФДМУ планує в червні 38 приватизаційних аукціонів із сумарною стартовою ціною 165 млн грн — Finance.ua

ФДМУ планує в червні 38 приватизаційних аукціонів із сумарною стартовою ціною 165 млн грн Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

ФДМУ планує в червні 38 приватизаційних аукціонів із сумарною стартовою ціною 165 млн грн

Фонд держмайна шукає приватних інвесторів для Білгород-Дністровського порту, Вінницької картографічної фабрики, комплексу нежитлових будівель у відомому житловому районі поблизу Києва (с. Святопетрівське), цеху з переробки деревини у Волинській області, будівлі дільниць ветмедицини в Рівненській області тощо.

Про це повідомляє ФДМУ.

Зазначається, що Білгород-Дністровський порт має найвищу стартову ціну — 92,5 млн грн. Найменшу — 654 грн — ветеринарна дільниця в селі Поляни Рівненської області загальною площею 129,8 кв. м.

«Під час аукціонів залежно від кількості учасників та їхньої активності переможна ціна кожного лоту може зрости в рази. З моменту відновлення малої приватизації середня переможна ціна збільшилася по відношенню до стартової майже втричі. Завдяки цьому ФДМУ вдалося залучити до державного бюджету понад 2,6 млрд грн інвестицій», — повідомили у фонді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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