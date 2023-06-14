ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості — Finance.ua

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ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості

Казна та Політика
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ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості
ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості
Фонд державного майна планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості для розвитку сільськогосподарського сектору та ринку нерухомості в Україні.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«Суверенний фонд — це лише один із чотирьох ключових продуктів, над якими працює команда Фонду державного майна. ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості», — йдеться в повідомленні.
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У ФДМУ уточнили, що наразі також намагаються допомогти відновити роботу української промисловості, в тому числі через ініціативу Made in Ukraine. Зокрема, будь-який український підприємець може придбати на аукціонах малої приватизації державні активи, які можуть стати базою для створення нових промислових підприємств.
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Як повідомлялось, Фонд держмайна та провідна консалтингова компанія Contango підписали меморандум про співпрацю. Contango належить одному з найбільших суверенних фондів ОАЕ та спеціалізується на наданні високоякісних програм трансформацій та підвищенні продуктивності.
Документ передбачає підтримку у створенні Суверенного фонду України для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, які сприятимуть розвитку української економіки.

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За матеріалами:
Укрінформ
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