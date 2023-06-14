ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості — Finance.ua

ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості
Фонд державного майна планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості для розвитку сільськогосподарського сектору та ринку нерухомості в Україні.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«Суверенний фонд — це лише один із чотирьох ключових продуктів, над якими працює команда Фонду державного майна. ФДМУ планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості», — йдеться в повідомленні.
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У ФДМУ уточнили, що наразі також намагаються допомогти відновити роботу української промисловості, в тому числі через ініціативу Made in Ukraine. Зокрема, будь-який український підприємець може придбати на аукціонах малої приватизації державні активи, які можуть стати базою для створення нових промислових підприємств.
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Як повідомлялось, Фонд держмайна та провідна консалтингова компанія Contango підписали меморандум про співпрацю. Contango належить одному з найбільших суверенних фондів ОАЕ та спеціалізується на наданні високоякісних програм трансформацій та підвищенні продуктивності.
Документ передбачає підтримку у створенні Суверенного фонду України для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, які сприятимуть розвитку української економіки.
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