ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору — Finance.ua

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Фонд державного майна (ФДМ) України заперечує постачання ПрАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), титанової руди країні-агресору.

При цьому в коментарі ФДМ щодо обвинувачення в нібито постачанні титанової сировини до рф наголошується, що ОГХК, що перебуває в управлінні Фонду, веде свою діяльність прозоро і відкрито.

І уточнюється, що 7 серпня одне з українських ЗМІ розповсюдило інформацію про те, що Україна під час війни продає Росії титанову сировину для виробництва літаків і ракет, звинувачуючи державну ОГХК у постачанні сировини до країни-агресора.

«Зазначена в тексті інформація не відповідає дійсності, не містить джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до підприємства або Фонду держмайна», — констатується в коментарі ФДМ.

І наголошується, що ОГХК не співпрацює з державою-агресором, продукція компанії не поставляється ні в Росію, ні в Білорусь.

Ба більше — з осені 2022 року компанія посилила заходи з контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями.

«Керівництво компанії тісно співпрацює з правоохоронними органами — інформація про всі ланцюги постачання, кінцевих споживачів, а також контроль використання продукції здійснюється працівниками ОГХК та представниками правоохоронних органів. Так само і експорт ільменітового концентрату до кінцевого споживача відбувається лише у супроводі уповноважених представників правоохоронних органів. Така координація зусиль гарантує, що сировина не потрапить до країни-агресора», — пояснюється в коментарі.

Крім того, повідомляється, що авторка статті згадує про співпрацю ОГХК з компаніями SIC LUCEAT LUX KFT (Угорщина) та BioProfTech Sp. z o.o. (Польща).

«Однак перша компанія ще з початку широкомасштабного вторгнення припинила співпрацю з країною-агресором. Друга компанія купила в ОГХК ільменітовий концентрат для кінцевого споживача в США, що підтверджено всіма необхідними документами», — пояснює Фонд.

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