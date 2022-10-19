ФДМ планує відновити велику приватизацію — Finance.ua

ФДМ планує відновити велику приватизацію Вчора 13:32 — Казна та Політика

ФДМ планує відновити велику приватизацію

Фонд державного майна України (ФДМ) готовий відновити велику приватизацію в Україні, незважаючи на війну, але спочатку хоче проаналізувати стан підприємств, заявив нещодавно призначений головою фонду Рустем Умєров.

«Поки що ми хочемо попередньо проаналізувати ситуацію на підприємствах. Після того плануємо обговорити з урядом, які з них ми зараз можемо виставити на продаж», — сказав він в інтерв’ю «Forbes Україна», оприлюдненому у вівторок.

Серед підприємств, які можна було б виставити на велику приватизацію, голова ФДМУ назвав Одеський припортовий завод, Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК) та Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), додавши, що має намір також добитися поновлення їхньої роботи.

Відповідаючи на запитання щодо перегляду приватизації в попередні роки, новий голова ФДМ заявив, що не є прихильником такого підходу. «Треба рухатися далі, не озираючись у минуле», — заявив він.

Умєров додав, що нині триває також аналіз близько 800 підприємств, які нещодавно Фонд отримав за рішенням уряду.

За його словами, наявність серед них розташованих на тимчасово окупованих територіях пояснюється тим, що однією з функцій ФДМ стане оцінка збитків України від окупації, зокрема втрати цих підприємств. «Після проведення оцінки ми подаватимемо позови до міжнародних судів з вимогою компенсувати збитки», — сказав глава відомства.

Він також підтвердив, що в уряді обговорюють ідею передачі фонду заарештованих активів, які належать росіянам. «Після аналізу їхнього фінансового стану виставлятимемо на приватизацію. Вторговані кошти передамо уряду, який спрямує їх на оборону країни», — пояснив Умєров ідею.

Серед інших ініціатив він назвав проведення інвентаризації всіх орендних площ, обговорення можливості спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства створити земельний банк та роботу над створенням агентства нерухомості — Real Estate Investment Trust.

Також Умєров нагадав про плани створити Суверенний фонд, до якого буде передано підприємства стратегічно важливих для держави галузей, що не підлягають приватизації: енергетичної та критичної транспортної інфраструктури, а також підприємства з унікальною ринковою позицією та ліцензіями на видобуток природних копалин.

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