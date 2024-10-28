FATF не стала включати росію до свого «чорного списку» — Finance.ua

FATF не стала включати росію до свого «чорного списку» Сьогодні 12:42 — Світ

FATF не стала включати росію до свого «чорного списку»

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) укотре не змогла занести росію до «чорного» списку.

Про це йдеться в повідомленні за підсумками пленарного засідання FATF. Про відповідні заходи Україна неодноразово просила організацію починаючи з квітня 2022 року.

До «чорного» списку вносять ті країни, які, на думку FATF, мають «суттєві стратегічні недоліки» в їхньому нормативно-правовому регулюванні боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Країни, включені до «чорного» списку, становлять суттєві кримінально-правові ризики для фінансових систем, тому взаємодія з ними майже не відбувається.

Включення країни до «чорного» списку ускладнює їй можливості для міжнародної торгівлі та проведення міждержавних фінансових транзакцій. Будь-які операції з резидентом країни зі списку проходять посилений фінансовий контроль і моніторинг.

Наразі в «чорному» списку FATF перебуває 3 країни: Північна Корея, Іран і М’янма.

Раніше повідомлялося, що 2022 року FATF публічно оголосила, що вважає російську агресію неприйнятною і такою, що суперечить її основним принципам. У лютому 2023 року членство росії у FATF безстроково призупинили.

FATF — це організація, заснована «Групою семи» (G7), до складу якої входять 39 країн (включно з росією, чиє членство зараз зупинено). Крім країн G7, до FATF входять такі держави, як Китай, Індія, Південноафриканська Республіка, які поки що утримуються від запровадження санкцій та обмежень проти росії. У лютому 2024 року також відбулося засідання FATF, під час якого росію теж не включили до «чорного» списку організації. Тоді з відповідним закликом до FATF зверталися українські чиновники.

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