FATF не стала включати росію до свого «чорного списку» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

FATF не стала включати росію до свого «чорного списку»

Світ
44
FATF не стала включати росію до свого «чорного списку»
FATF не стала включати росію до свого «чорного списку»
Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) укотре не змогла занести росію до «чорного» списку.
Про це йдеться в повідомленні за підсумками пленарного засідання FATF. Про відповідні заходи Україна неодноразово просила організацію починаючи з квітня 2022 року.
До «чорного» списку вносять ті країни, які, на думку FATF, мають «суттєві стратегічні недоліки» в їхньому нормативно-правовому регулюванні боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Країни, включені до «чорного» списку, становлять суттєві кримінально-правові ризики для фінансових систем, тому взаємодія з ними майже не відбувається.
Включення країни до «чорного» списку ускладнює їй можливості для міжнародної торгівлі та проведення міждержавних фінансових транзакцій. Будь-які операції з резидентом країни зі списку проходять посилений фінансовий контроль і моніторинг.
Наразі в «чорному» списку FATF перебуває 3 країни: Північна Корея, Іран і М’янма.
Раніше повідомлялося, що 2022 року FATF публічно оголосила, що вважає російську агресію неприйнятною і такою, що суперечить її основним принципам. У лютому 2023 року членство росії у FATF безстроково призупинили.
FATF — це організація, заснована «Групою семи» (G7), до складу якої входять 39 країн (включно з росією, чиє членство зараз зупинено). Крім країн G7, до FATF входять такі держави, як Китай, Індія, Південноафриканська Республіка, які поки що утримуються від запровадження санкцій та обмежень проти росії. У лютому 2024 року також відбулося засідання FATF, під час якого росію теж не включили до «чорного» списку організації. Тоді з відповідним закликом до FATF зверталися українські чиновники.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.