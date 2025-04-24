Фахівці розповіли, як робити розкоксовку автомобільного двигуна та навіщо вона потрібна — Finance.ua

Фахівці розповіли, як робити розкоксовку автомобільного двигуна та навіщо вона потрібна Сьогодні 03:43 — Технології&Авто

Зниження потужності, підвищена витрата оливи, дим з вихлопу та нестабільна робота двигуна — ці симптоми можуть свідчити про накопичення нагару на поршнях та в камері згоряння. Вирішенням може стати розкоксовка двигуна, яку можна провести і в сервісі, і самостійно. Фахівці пояснили, навіщо це потрібно, як це працює, і які існують методи.

Що таке розкоксовка?

Це процес очищення внутрішніх частин двигуна від вуглецевих відкладень, що з’являються внаслідок неповного згоряння пального, використання неякісної оливи чи просто зносу двигуна. Нагар заважає руху поршневих кілець, через що погіршується компресія, підвищується витрата пального та оливи. Регулярна розкоксовка може продовжити ресурс двигуна та заощадити на капремонті, як пояснюють експерти.

Основні методи

Існує три основних способи проведення розкоксовки:

Хімічна — використання спеціальних розчинників, які заливають у циліндри через отвори для свічок. Речовина роз’їдає нагар, після чого його можна вивести під час запуску двигуна. Це найдоступніший спосіб, який не потребує демонтажу. Механічна — розбирання головки блоку циліндрів з наступним очищенням вручну. Метод ефективний, але потребує професійного втручання та часу. Комбінована — поєднує хімічну обробку з легкими маніпуляціями на демонтованому двигуні. Застосовується при сильному нагарі або якщо інші методи не дали результату.

Коли варто робити?

Розкоксовку доцільно проводити кожні 70−100 тисяч км пробігу, або якщо з’явилися ознаки:

синій дим із вихлопної труби;

підвищена витрата оливи;

падіння компресії;

поганий запуск на холодну.

Вартість процедури в сервісі стартує від 2 000 грн, але хімічні засоби для самостійного використання доступні від 400−800 грн.

Розкоксовка — ефективна профілактика дорогого ремонту двигуна, особливо актуальна для вживаних авто. Вчасне очищення може повернути потужність та зменшити витрати на експлуатацію.

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