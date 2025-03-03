Фахівці ESET радять, як захистити корпоративні дані у 2025 році — Finance.ua
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Фахівці ESET радять, як захистити корпоративні дані у 2025 році

Фінтех і Картки
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Фахівці ESET радять, як захистити корпоративні дані у 2025 році
Фахівці ESET радять, як захистити корпоративні дані у 2025 році
Щороку зі зростанням витрат на кібербезпеку збільшується і складність атак. Зокрема тепер зловмисники використовують штучний інтелект, щоб зробити атаки з використанням соціальної інженерії переконливішими, а також знайти уразливі та незахищені ІТ-активи.
Крім того, під прицілом — не лише корпоративні пристрої, на яких зберігаються конфіденційні дані, а й особисті, а також ланцюги постачання.
У зв’язку з ризиками нових кібератак спеціалісти ESET підготували перелік основних загроз для бізнесу, яких слід остерігатися у 2025 році, а також рекомендації для уникнення інфікування шкідливими програмами та покращення захисту корпоративних мереж.

Чому безпека даних важлива для бізнесу

Кількість даних у всьому світі різко зросла за останні роки завдяки цифровій трансформації. Згідно з оцінками, у 2024 році щодня створювалося, копіювалося та використовувалося 147 зетабайт даних. Зокрема це важлива інформація про користувачів, підвищення ефективності роботи та навіть прийняття кращих бізнес-рішень. Крім того, серед цих даних міститься інформація про комерційну таємницю, інтелектуальну власність, а також особисті та фінансові дані про клієнтів та співробітників, які є привабливою ціллю для кіберзлочинців.
Минулого року зафіксована рекордна кількість витоків даних, внаслідок яких понад 353 мільйони користувачів стали жертвами шахрайства з викраденням особистої інформації. Компрометація даних може завдати значної фінансової та репутаційної шкоди компаніям, зокрема через подання колективних позовів, дискредитацію бренду, втрату довіри клієнтів.
Крім того, часто у таких випадках компанія змушена витрачати додаткові кошти на повідомлення про витік, IT-розслідування та відновлення, нормативні штрафи, а також зазнавати збитків через втрату продуктивності, збої в роботі та падіння курсу акцій.
За матеріалами:
expert.ua
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