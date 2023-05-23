FaceID замість посадкових талонів: в аеропорту Берліна запровадили біометричну перевірку — Finance.ua

FaceID замість посадкових талонів: в аеропорту Берліна запровадили біометричну перевірку Сьогодні 22:52 — Технології&Авто

FaceID замість посадкових талонів: в аеропорту Берліна запровадили біометричну перевірку, © Reisetopia | Unsplash

Аеропорт Берлін-Бранденбург запровадив нову цифрову послугу біометричного контролю доступу, що полегшує мандрівникам проходження контролю. Посадкові талони замінюють на FaceID, пише Schengen Visa Info

Використовувати розпізнавання облич поки що планують лише у пріоритетній смузі контролю безпеки. Якщо функція працюватиме добре, її дію розширять і інші процеси: реєстрацію на рейс і чек-ін перед входом у літак.

Оголошуючи цю новину, аеропорт Берлін-Бранденбург заявив, що цифровий сервіс дозволяє мандрівникам отримати доступ до певних процесів в аеропорту за допомогою біометричного розпізнавання обличчя.

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«Цифровий сервіс BER Traveler дозволяє отримати доступ до певних процесів в аеропорту через біометричне розпізнавання обличчя та повністю „вільні руки“ без необхідності показувати документи», — йдеться в заяві аеропорту Берлін-Бранденбург.

Також було підкреслено, що цей проєкт є на стадії тестування у співпраці з Lufthansa Group, а також технологічною компанією FastID.

Як це працюватиме?

Тим, хто захоче скористатися послугою, потрібно буде заздалегідь встановити програму, завантажити туди всі документи та надати біометричні дані. У день рейсу їх отримає служба контролю аеропорту (за вашою згодою, звісно). Це означає, що пасажири мають повний контроль над своїми даними в додатку та можуть повністю видалити їх у будь-який час.

Як пояснюють в аеропорту Берлін-Бранденбург, на першому етапі послуга надаватиме доступ лише до пріоритетної смуги. Однак далі він також зможе використовувати автомати самореєстрації за допомогою розпізнавання обличчя.

Раніше пасажири повинні були пред’являти посадкові талони, щоб потрапити на першу смугу контролю безпеки. Однак, відповідно до нещодавнього впровадження, пасажири тепер можуть отримати швидкий доступ до пріоритетної безпеки через окрему смугу за допомогою розпізнавання обличчя.

Так, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings' Senators і HON Circle Members тепер можуть користуватися новими послугами в аеропорту.

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