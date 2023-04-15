Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World — Finance.ua
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Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World

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Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World
Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World
Сьогодні ACI World оприлюднив 10 найзавантаженіших аеропортів планети за пасажиропотоком, вантажами та авіаперевезеннями у 2022 році.
Про це пише airport-world.com.
Пасажирські перевезення
Чотири найкращі аеропорти фактично залишилися такими ж, як і в 2021 році.
  • Хартсфілд-Джексон Атланта (ATL) прийняв 93,7 мільйона пасажирів (+23,8%) і зберіг перше місце в 2022 році,
  • за ним Даллас/Форт-Ворт (DFW) з 73,4 мільйона (+17,5%) ,
  • Денвер (DEN) посідає третє місце з 69,3 мільйонами (+17,8%)
  • і Чикаго О’Харе (ORD) посідає четверте місце з 68,3 мільйонами (+26,5%).
Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World

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Однак, за винятком Лос-Анджелеса (LAX) на шостому місці з 65,9 мільйонами (+37,3%).
Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World
Решту Топ-10 складали аеропорти, які або відновили свій попередній статус серед найбільш завантажених шлюзів світу:
  • Дубай ( DXB),
  • лондонський Хітроу (LHR),
  • паризький CDG (CDG)
  • або продовжують стрімку висхідну траєкторію зростання пасажиропотоку, наприклад Стамбул (IST) і Делі (DEL).
З 10 найкращих аеропортів світу п’ять знаходяться в Сполучених Штатах. Усі вони мають значну частку внутрішніх пасажирських перевезень (від 75% до 95% внутрішніх перевезень).
Найбільший стрибок у Топ-10 зафіксував лондонський Хітроу, який піднявся з 54-ї позиції в рейтингу в 2021 році на восьму після відновлення кордонів після двох років закриття.
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За матеріалами:
Finance.ua
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