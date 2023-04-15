Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World — Finance.ua

Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World Сьогодні 14:15 — Фондовий ринок

Найбільш завантажені аеропорти планети у 2022 році — дані ACI World

Сьогодні ACI World оприлюднив 10 найзавантаженіших аеропортів планети за пасажиропотоком, вантажами та авіаперевезеннями у 2022 році.

Про це пише airport-world.com.

Пасажирські перевезення

Чотири найкращі аеропорти фактично залишилися такими ж, як і в 2021 році.

Хартсфілд-Джексон Атланта (ATL) прийняв 93,7 мільйона пасажирів (+23,8%) і зберіг перше місце в 2022 році,

за ним Даллас/Форт-Ворт (DFW) з 73,4 мільйона (+17,5%) ,

Денвер (DEN) посідає третє місце з 69,3 мільйонами (+17,8%)

і Чикаго О’Харе (ORD) посідає четверте місце з 68,3 мільйонами (+26,5%).

Однак, за винятком Лос-Анджелеса (LAX) на шостому місці з 65,9 мільйонами (+37,3%).

Решту Топ-10 складали аеропорти, які або відновили свій попередній статус серед найбільш завантажених шлюзів світу:

Дубай ( DXB),

лондонський Хітроу (LHR),

паризький CDG (CDG)

або продовжують стрімку висхідну траєкторію зростання пасажиропотоку, наприклад Стамбул (IST) і Делі (DEL).

З 10 найкращих аеропортів світу п’ять знаходяться в Сполучених Штатах. Усі вони мають значну частку внутрішніх пасажирських перевезень (від 75% до 95% внутрішніх перевезень).

Найбільший стрибок у Топ-10 зафіксував лондонський Хітроу, який піднявся з 54-ї позиції в рейтингу в 2021 році на восьму після відновлення кордонів після двох років закриття.

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