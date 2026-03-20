0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Facebook в 2025 році виплатив авторам контенту майже 3 млрд дол.

Фондовий ринок
2
Facebook в 2025 році виплатив авторам контенту майже 3 млрд дол.
Facebook в 2025 році виплатив авторам контенту майже 3 млрд дол.
Facebook оголосив про запуск «Creator Fast Track» — нової програми, покликаної допомогти авторам контенту розвиватися у Facebook завдяки гарантованій оплаті та збільшенню охоплення контенту.
Соціальна мережа також повідомила, що у 2025 році вона виплатила авторам контенту майже 3 мільярди доларів у рамках своїх програм монетизації, що на 35% більше, ніж у попередньому році, і є найвищим річним показником на сьогодні.
Ідея нової програми монетизації полягає в тому, щоб заохотити авторів, які вже мають аудиторію на інших платформах, почати публікувати свої матеріали у Facebook.
Замість того, щоб починати з нуля на новій платформі, автори можуть скористатися програмою, щоб збільшити охоплення відповідних Reels, що допоможе пришвидшити зростання кількості підписників, а також отримати три місяці гарантованої оплати за публікацію відповідних Reels у Facebook.

Заробітки

Креатори, які беруть участь у програмі, можуть заробляти 1 000 доларів на місяць, якщо мають щонайменше 100 000 підписників в Instagram, TikTok або YouTube.
Та 3 000 доларів на місяць, якщо мають понад мільйон підписників на будь-якій з цих платформ.
Програма також надає відповідним творцям негайний доступ до інструментів монетизації контенту Facebook без необхідності відповідати звичайним критеріям платформи, таким як мінімальна кількість підписників, що дозволяє їм продовжувати заробляти на публікаціях навіть після закінчення програми Creator Fast Track.
За матеріалами:
itechua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems