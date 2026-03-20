Facebook в 2025 році виплатив авторам контенту майже 3 млрд дол. Сьогодні 18:14

Facebook оголосив про запуск «Creator Fast Track» — нової програми, покликаної допомогти авторам контенту розвиватися у Facebook завдяки гарантованій оплаті та збільшенню охоплення контенту.

Соціальна мережа також повідомила, що у 2025 році вона виплатила авторам контенту майже 3 мільярди доларів у рамках своїх програм монетизації, що на 35% більше, ніж у попередньому році, і є найвищим річним показником на сьогодні.

Ідея нової програми монетизації полягає в тому, щоб заохотити авторів, які вже мають аудиторію на інших платформах, почати публікувати свої матеріали у Facebook.

Замість того, щоб починати з нуля на новій платформі, автори можуть скористатися програмою, щоб збільшити охоплення відповідних Reels, що допоможе пришвидшити зростання кількості підписників, а також отримати три місяці гарантованої оплати за публікацію відповідних Reels у Facebook.

Заробітки

Креатори, які беруть участь у програмі, можуть заробляти 1 000 доларів на місяць, якщо мають щонайменше 100 000 підписників в Instagram, TikTok або YouTube.

Та 3 000 доларів на місяць, якщо мають понад мільйон підписників на будь-якій з цих платформ.

Програма також надає відповідним творцям негайний доступ до інструментів монетизації контенту Facebook без необхідності відповідати звичайним критеріям платформи, таким як мінімальна кількість підписників, що дозволяє їм продовжувати заробляти на публікаціях навіть після закінчення програми Creator Fast Track.

