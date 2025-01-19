Ф’ючерси на $7,7 млрд штовхають XRP до нового історичного максимуму, тоді як XYZVerse очікує вражаючого зростання ціни на 25%! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Ф’ючерси на $7,7 млрд штовхають XRP до нового історичного максимуму, тоді як XYZVerse очікує вражаючого зростання ціни на 25%! Сьогодні 13:10 — Криптовалюта

Ф’ючерси на $7,7 млрд штовхають XRP до нового історичного максимуму, тоді як XYZVerse очікує вражаючого зростання ціни на 25%!

XRP досяг нового піку завдяки величезним $7,7 млрд у контрактах, які прогнозують його подальше зростання. Тим часом XYZVerse готується до значного збільшення ціни на 25%. Ці події викликають ажіотаж серед інвесторів, сигналізуючи про можливі захопливі зміни на ринку.

XYZ: Лідер серед мем-монет — час бити рекорди

Шанувальники в захваті! Токен XYZ вийшов на криптовалютний ринг, знищуючи конкурентів — від безглуздих монет до шахрайських проєктів. Як справжній чемпіон, ця перша спортивна мем-монета пробилася крізь ведмежий ринок з невпинною енергією та не збирається зупинятися. Мета — 75-кратне зростання, залишивши позаду такі монети, як BOME та WIF.

💰 Захоплюйте поле, заробляйте, поки всі грають! 💰

XYZ створює унікальну ігрову екосистему XYZVerse, визнану «Найкращим новим мем-проєктом». Цей проєкт поєднує азарт спортивних змагань з енергією мем-культури. З дорожньою картою, що включає розважальні dApps, XYZ залучає мільйони спортивних фанатів, готових долучитися до дії.

Пам’ятаєте, як Polymarket досяг $1 млрд обсягу торгів під час президентських виборів у США? Тепер додайте до цього мем-монети та азарт ставок на спорт. XYZVerse готується до ще більшого успіху, дозволяючи тримачам отримати вигоду з ідеального поєднання мемів, спортивного духу та масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

XYZ готовий стати новою легендою мем-монет. Попередні успіхи BOME та WIF — це лише початок, адже XYZ планує піднятися більш ніж на 7,400% до TGE. Зараз монета недооцінена, і ранні інвестори мають усі шанси зафіксувати значний прибуток.

🥇 Об’єднуємо спільноту та йдемо до перемоги! 🥇

XYZVerse стане MVP цього циклу, даючи спільноті можливість керувати проєктом і визначати напрямок розвитку екосистеми. Активні учасники отримають airdrop токенів XYZ як нагороду за свою відданість. Завдяки надійній токеноміці та планам з лістингу на CEX/DEX, XYZ налаштований на успіх, забезпечуючи стабільний дохід і регулярне спалювання токенів для підтримання їхньої вартості.

Ripple (XRP)

XRP демонструє значне зростання цін. За останній тиждень ціна зросла на 45,25%, за останній місяць — на 28,66%. За останні шість місяців XRP піднявся на вражаючі 455,95%. Наразі ціна коливається в діапазоні від $2,27 до $3,32, що свідчить про зростаючий інтерес до монети.

Технічні індикатори підтверджують позитивні прогнози. RSI становить 56,84, що вказує на відсутність перекупленості. Стохастик знаходиться на рівні 67,60, що підтверджує бичачий тренд. Проста ковзна середня за 10 днів становить $3,31, а за 100 днів — $2,87. Ці дані вказують на можливе продовження зростання.

XRP та інші монети демонструють гарні результати, але XYZVerse вирізняється як проєкт, що об’єднує спортивних фанатів та націлений на зростання у 20,000%, створюючи унікальну спільноту криптоентузіастів.

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