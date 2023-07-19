Evergrande. Один з найбільших забудовників світу повідомив про збиток у $81 млрд — Finance.ua

Evergrande. Один з найбільших забудовників світу повідомив про збиток у $81 млрд Сьогодні 12:35

Evergrande. Один з найбільших забудовників світу повідомив про збиток у $81 млрд

Китайська девелоперська компанія China Evergrande Group повідомила про сукупний збиток у розмірі $81 млрд за 2021 і 2022 роки.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на звітність проблемного забудовника, яку він опублікував вперше після дефолту два роки тому.

Збиток компанії у 2021 році становив 476 млрд юанів ($66 млрд), у 2022 році - 106 млрд юанів. Виторг 2021 року впав удвічі - до 250 млрд юанів після 507 млрд юанів 2020 року.

«Публікація результатів, ймовірно, означає, що керівництво компанії та регулятори нарешті усвідомили, що відновлення ринку житла не буде швидким. Недавні економічні дані вказують на те, що Evergrande не може просто перечекати поточну кризу й оприлюднити результати, коли ситуація стане сприятливішою», — зазначив інвестиційний директор фінкомпанії Kaiyuan Capital Брок Сільверс.

Сукупний борг Evergrande, що перевищував $300 млрд на момент дефолту облігацій у 2021 році, досяг $340 млрд до кінця 2022 року, попри розпродаж активів.

«У компанії більше немає бізнес-моделі, здатної підтримувати поточний обсяг боргу. На нас чекає політично складне та економічно хворобливе рішення про порятунок сектору, хоча Пекін поки не визнає цієї реальності», — сказав Сільверс.

У березні 2022 року торги акціями Evergrande на Гонконзькій біржі призупинили, бо компанія не публікувала фінансової звітності. Якщо період припинення торгів досягне 18 місяців, існує ризик делістингу акцій компанії.

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