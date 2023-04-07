Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн — Finance.ua

Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн
Внутрішньо переміщеним особам, які покинули зону бойових дій на евакуаційних потягах, виплатили 15,7 млн грн.
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Після прибуття до місця призначення евакуйовані відразу на вокзалі отримують фінансову допомогу від держави. Дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю — по 3 тис. гривень.
Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.
Для забезпечення таких виплат у березні Мінреінтеграції спрямувало на рахунки Львівської, Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської дирекцій Укрпошти 15,7 млн гривень.
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