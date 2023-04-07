Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн — Finance.ua
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Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн

Казна та Політика
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Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн
Евакуйованим потягами переселенцям перерахували 15,7 млн грн
Внутрішньо переміщеним особам, які покинули зону бойових дій на евакуаційних потягах, виплатили 15,7 млн грн.
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Після прибуття до місця призначення евакуйовані відразу на вокзалі отримують фінансову допомогу від держави. Дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю — по 3 тис. гривень.
Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.
Для забезпечення таких виплат у березні Мінреінтеграції спрямувало на рахунки Львівської, Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської дирекцій Укрпошти 15,7 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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