Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, який розповів йому про пропозицію виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.
Про це Шмигаль повідомив в мережі X.
🇺🇦🇪🇪 A substantive meeting with Estonian Defense Minister @HPevkur on the sidelines of JEF.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 5, 2025
We discussed strengthening air defense, drone production, and establishing joint defense enterprises. We value Estonia’s participation in PURL. Ukraine is also ready to contribute to… pic.twitter.com/oxjytpWieo
Він подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink.
«Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні», — резюмував Шмигаль.
Крім того, на зустрічі двох міністрів йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.
«Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio», — зазначив український міністр.
Нагадаємо, у вересні президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.
