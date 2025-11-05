Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України Сьогодні 14:27

Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, який розповів йому про пропозицію виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.

Про це Шмигаль повідомив в мережі X.

🇺🇦🇪🇪 A substantive meeting with Estonian Defense Minister @HPevkur on the sidelines of JEF.

We discussed strengthening air defense, drone production, and establishing joint defense enterprises. We value Estonia’s participation in PURL. Ukraine is also ready to contribute to… pic.twitter.com/oxjytpWieo — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 5, 2025

Він подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink.

«Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні», — резюмував Шмигаль.

Крім того, на зустрічі двох міністрів йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.

«Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio», — зазначив український міністр.

Нагадаємо, у вересні президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.

