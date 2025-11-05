0 800 307 555
укр
Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, який розповів йому про пропозицію виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.
Про це Шмигаль повідомив в мережі X.
Він подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink.
«Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні», — резюмував Шмигаль.
Крім того, на зустрічі двох міністрів йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.
«Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio», — зазначив український міністр.
Нагадаємо, у вересні президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.
