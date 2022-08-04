Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС — Finance.ua
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Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС

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Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз громадянам росії до країн Європейського Союзу вже найближчого тижня.
Про це оголосив міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.
«Буквально у найближчий час, протягом найближчого тижня, ми подамо цю пропозицію щодо заборони на національному рівні видачі віз. Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичних віз росіянам, починаючи з весни. І тепер ми закликаємо й інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це», — сказав Рейнсалу.
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Міністр зауважив, що вважає це можливим, наголосивши, що юридична відповідальність лежить на органах влади, на тих, хто вчиняє воєнні злочини на території України, але є і відповідальність російських громадян, які через власну пасивність дозволяють відбуватися цьому геноциду у XXI столітті посеред Європи.
Глава МЗС Естонії вважає, що у цьому питанні є два аспекти. Перший — це моральний, адже поки триває війна і діти вмирають від російських бомб, росіянам дозволяють приїздити з туристичними цілями в різні країни. Другий аспект, на переконання Рейнсалу, є практичним.
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«кремль прагне уникати впливу війни на певні верстви російського суспільства, кажучи, що війна — це одна справа, вона ведеться на території України, а люди продовжують їздити собі на дачу, в Європу, вони можуть продовжувати жити. Єдина проблема — вони в Макдональдс не можуть потрапити. Це ми маємо припинити», — пояснив міністр.
Нагадаємо, уряд Естонії затвердив обмеження, що позбавляють російських громадян можливості оформлювати тимчасові дозволи на проживання й візи з метою навчання, а також лімітують право оформлювати короткостроковий дозвіл на роботу.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Укрінформ
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