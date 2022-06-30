Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз — Finance.ua
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Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

Світ
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Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз
Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз
Консульство Бельгії в росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.
Про це повідомляє оператор візових центрів VFS Global.
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Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в рф буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз’єднання сім’ї. У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.
Нагадаємо, з 27 червня росіяни не зможуть отримувати візи в Грецію, оскільки візовий центр цієї країни припиняє приймати у громадян рф документи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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