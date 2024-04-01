ESA і Samsung розробили годинник, що показує час на всіх планетах Сонячної системи — Finance.ua
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ESA і Samsung розробили годинник, що показує час на всіх планетах Сонячної системи

Технології&Авто
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ESA і Samsung розробили годинник, що показує час на всіх планетах Сонячної системи
ESA і Samsung розробили годинник, що показує час на всіх планетах Сонячної системи, Фото: esa.int
Європейське космічне агентство й південнокорейська компанія Samsung спільно розробили годинник Galaxy Time, який показує час на всіх планетах Сонячної системи.
Про це йдеться у пресрелізі ESA.
«Разом з ESA, одним із найбільших гравців у сфері космічних подорожей, ми розробили циферблат, який пропонує користувачам Samsung Galaxy новий унікальний спосіб досліджувати нашу Сонячну систему», — заявив віцепрезидент Samsung Electronics з маркетингу в Німеччині Маріо Вінтер.
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Зазначається, що цей годинник показує не тільки час на Меркурії, Венері, Марсі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні, а й на Землі.
Крім цього, він допомагає користувачу побачити точне розташування планет та відстані до Землі завдяки даним ESA в реальному часі.
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Щоб забезпечити максимальну точність, Samsung тісно співпрацювала з експертами ESA. Вони допомогли з усіма фактами та статистикою, включно з розрахунком часу на планетах із різною довжиною дня до Землі. Наприклад, доба на Венері триває 243 земних дні.
Galaxy Time показує місцевий час на обраній планеті, а також інші цікаві факти, такі як кількість супутників і навіть те, яка погода нині на тій планеті.
За матеріалами:
Укрінформ
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