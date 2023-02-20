Ericsson скоротить 1400 робочих місць у Швеції — Finance.ua

Ericsson скоротить 1400 робочих місць у Швеції Сьогодні 22:26 — Фондовий ринок

Ericsson скоротить 1400 робочих місць у Швеції

Виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson планує скоротити близько 1400 робочих місць у Швеції в рамках більш широкого плану зі скорочення витрат по всьому світу.

Про це пише Reuters.

Раніше компанія оголосила про плани скоротити витрати на 9 мільярдів крон ($880 мільйонів) до кінця 2023 року, оскільки попит на деяких ринках, в тому числі в Північній Америці, сповільнюється.

Подальші скорочення робочих місць, що налічують кілька тисяч в інших країнах, ймовірно, будуть оголошені найближчими днями, повідомили два джерела, близькі до цього питання.

Востаннє Ericsson проводив великі скорочення у 2017 році, коли звільнив тисячі працівників і зосередився на дослідженнях, щоб вивести компанію зі стану збитковості.

Протягом декількох місяців компанія вела переговори з профспілкою своїх працівників у Швеції про те, як впоратися зі скороченням витрат.

За словами представника компанії, наразі досягнуто домовленості зі шведськими профспілками про те, як управляти скороченням штату. Він додав, що компанія має намір здійснити скорочення в рамках добровільної програми.

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Економічна Правда За матеріалами:

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