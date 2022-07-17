Ericsson, Qualcomm і Thales протестують 5G у космосі — Finance.ua

Ericsson, Qualcomm і Thales протестують 5G у космосі
Виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson, аерокосмічна компанія Thales та новатор бездротових технологій Qualcomm Technologies планують впровадити 5G в мережу супутників, що обертаються навколо Землі.
Про це йдеться у пресрелізі Ericsson.
Як зазначається, після того як кожна компанія окремо провела детальне дослідження, сторони планують розпочати тестування, орієнтоване на використання смартфонів, і перевірку неназемних мереж 5G.
«Результат може фактично означати, що майбутній 5G-смартфон зможе використовувати зв’язок 5G у будь-якій точці Землі та забезпечувати повне глобальне покриття широкосмугових послуг передачі даних, включаючи місця, які зазвичай охоплюються лише застарілими супутниковими телефонними системами з обмеженими можливостями підключення даних», — йдеться у пресрелізі.
Очікується, що переваги від підключення 5G через супутники на низькій навколоземній орбіті включатимуть покриття в екстремальних географічних місцевостях або віддалених районах у морях, океанах та інших місцях, де наземне 5G-покриття відсутнє.
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