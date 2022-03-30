«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити валютою для розрахунків у СНД — Finance.ua

«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити валютою для розрахунків у СНД

Вчора 12:31 — Валюта

Країни так званої «Співдружності незалежних держав» (СНД) можуть використовувати китайський юань як валюту для взаємних розрахунків замість долара та євро. Перший заступник голови виконавчого комітету СНД Леонід Анфімов вважає, що «епоха долара закінчилася».

Про це повідомляє білоруська державна агенція Белта.

«На мій погляд, цілком виправданий перехід на взаємну торгівлю між країнами СНД у національних валютах або валютах держав, які не вживають недружніх дій щодо країн, що входять до співдружності. Насамперед, це юань та інші валюти, які можна використати як резервні замість долара та євро», — сказав Анфімов.

У Мінську 30 березня проходить спільне засідання ради постійних повноважних представників держав — учасниць СНД,

На думку Анфімова, «епоха долара закінчилася, і ця валюта втратить свої позиції до 2025 року — якщо не суттєво, то принаймні буде різко ослаблений її вплив на розвиток світової економіки, до 2030 року долара як світової резервної валюти не буде».

Зазначимо, частка долара в міжнародних розрахунках становить близько 80% і лише зростає, а не знижується, незважаючи на постійні заяви країн-ізгоїв про «крах долара».

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