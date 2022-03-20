Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite — Finance.ua
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Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite

Вчора 13:29Фондовий ринок
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Компанія Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite. Зокрема, компанія направить доходи, отримані з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Xbox приєднується до нас в цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу жителям України», — йдеться в повідомленні.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite — це найпопулярніша гра серед молоді — 400 мільйонів людей грають у всьому світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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