Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite — Finance.ua

Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite

Вчора 13:29 — Фондовий ринок

Компанія Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite. Зокрема, компанія направить доходи, отримані з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Xbox приєднується до нас в цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу жителям України», — йдеться в повідомленні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite — це найпопулярніша гра серед молоді — 400 мільйонів людей грають у всьому світі.

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