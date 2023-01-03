"Енергоатом" виводить в плановий капітальний ремонт один енергоблок — Finance.ua
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"Енергоатом" виводить в плановий капітальний ремонт один енергоблок

Енергетика
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НАЕК «Енергоатом» виводить у плановий капітальний ремонт один енергоблок. При цьому з міркувань безпеки у воєнний час в компанії не уточнюють, енергоблок якої потужності і на якій АЕС був відключений.
Як повідомляє прес-служба компанії в Телеграм-каналі, під час капремонту проводиться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.
«Сьогодні, 3 січня 2023 року, один з енергоблоків ДП «НАЕК „Енергоатом“ для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться в плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки», — йдеться в повідомленні.
Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім з дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.
У компанії зазначили, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їх увімкнення блокується загарбниками. Зараз ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію для власних потреб від енергосистеми України.
За матеріалами:
УНІАН
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