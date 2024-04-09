«Енергоатом» відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба росії приховати власні наміри — Finance.ua
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«Енергоатом» відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба росії приховати власні наміри

Енергетика
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рф вивела свою пропаганду на новий рівень. Звинувачення в бік України в ударах дронів по ЗАЕС мають на меті спроби приховати власні наміри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Енергоатома».
Як відзначає «Енергоатом», росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушені ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
«Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції», — додає «Енергоатом».
Причинами російського ІПСО є:
  • окупація ЗАЕС;
  • перетворення станції на військову базу;
  • недопуск працівників МАГАТЕ на окремі обʼєкти станції;
  • недопуск кваліфікованого українського персоналу;
  • ігнорування ухвалених резолюцій.
Єдиним шляхом недопущення аварії є:
  • виконання резолюції МАГАТЕ;
  • виведення російських терористів зі станції;
  • передача ЗАЕС під контроль України;
  • розмінування прилеглих територій.
«Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму. Небезпечна гра окупантів на ядерному об'єкті має припинитися», — додає «Енергоатом».
7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. Російський «Росатом» одразу звинуватив Київ в нібито трьох атаках дронів, втім в Головному управленні розвідки Міноборони України відкинули ці звинувачення.
За матеріалами:
РБК-Україна
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