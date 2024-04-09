«Енергоатом» відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба росії приховати власні наміри — Finance.ua

«Енергоатом» відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба росії приховати власні наміри Сьогодні 13:28 — Енергетика

рф вивела свою пропаганду на новий рівень. Звинувачення в бік України в ударах дронів по ЗАЕС мають на меті спроби приховати власні наміри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Енергоатома».

Як відзначає «Енергоатом», росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушені ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

«Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції», — додає «Енергоатом».

Причинами російського ІПСО є:

окупація ЗАЕС;

перетворення станції на військову базу;

недопуск працівників МАГАТЕ на окремі обʼєкти станції;

недопуск кваліфікованого українського персоналу;

ігнорування ухвалених резолюцій.

Єдиним шляхом недопущення аварії є:

виконання резолюції МАГАТЕ;

виведення російських терористів зі станції;

передача ЗАЕС під контроль України;

розмінування прилеглих територій.

«Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму. Небезпечна гра окупантів на ядерному об'єкті має припинитися», — додає «Енергоатом».

7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. Російський «Росатом» одразу звинуватив Київ в нібито трьох атаках дронів, втім в Головному управленні розвідки Міноборони України відкинули ці звинувачення.

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