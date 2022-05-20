«Енергоатом» від початку року збільшив виплати до бюджету майже вдвічі – до 8,9 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Енергоатом» від початку року збільшив виплати до бюджету майже вдвічі – до 8,9 млрд грн

Вчора 15:43Фондовий ринок
266
НАЕК «Енергоатом» від початку 2022 року довела рівень платежів до бюджету до 8,9 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж за січень-травень минулого року.
Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, у четвер НАЕК здійснила чергову проплату частини чистого прибутку за 2021 рік розміром 2,6 млрд грн.
За словами голови «Енергоатома» Петра Котіна, наведеними в повідомленні, в умовах війни компанія вважає виплати до бюджету, який має дуже велике навантаження, пріоритетними.
«Тому ми й відмовилися від механізму розстрочки виплат, який сьогодні дозволяє платникам податків розтягувати їхні виплати за часом. Зароблятимемо, коли настане мир. Тоді нам знадобляться кошти для відновлення ЗАЕС і прискореного розвитку атомної енергетики держави», — зазначив Котін.
Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у першому кварталі поточного року сплатив до державного бюджету понад 4,8 млрд грн, що на третину, або майже на 1,2 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.