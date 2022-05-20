«Енергоатом» від початку року збільшив виплати до бюджету майже вдвічі – до 8,9 млрд грн — Finance.ua

«Енергоатом» від початку року збільшив виплати до бюджету майже вдвічі – до 8,9 млрд грн

Вчора 15:43 — Фондовий ринок

НАЕК «Енергоатом» від початку 2022 року довела рівень платежів до бюджету до 8,9 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж за січень-травень минулого року.

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, у четвер НАЕК здійснила чергову проплату частини чистого прибутку за 2021 рік розміром 2,6 млрд грн.

За словами голови «Енергоатома» Петра Котіна, наведеними в повідомленні, в умовах війни компанія вважає виплати до бюджету, який має дуже велике навантаження, пріоритетними.

«Тому ми й відмовилися від механізму розстрочки виплат, який сьогодні дозволяє платникам податків розтягувати їхні виплати за часом. Зароблятимемо, коли настане мир. Тоді нам знадобляться кошти для відновлення ЗАЕС і прискореного розвитку атомної енергетики держави», — зазначив Котін.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у першому кварталі поточного року сплатив до державного бюджету понад 4,8 млрд грн, що на третину, або майже на 1,2 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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