«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30% — Finance.ua
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«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%

Фондовий ринок
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За підсумками 2023 року доходи Державного підприємства НАЕК «Енергоатом» зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом».
Як зазначив керівник «Енергоатому» Петро Котін, динамічний розвиток підприємства дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію. Зокрема, із цих коштів було сплачено понад 124,4 млрд грн у межах виконання ПСО або іншими словами — на підтримку низьких тарифів для населення.
«Незважаючи на воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності діяльності Енергоатома. Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення», — сказав він.
У 2024 році «Енергоатом» планує заробити 253,3 млрд грн. Зростання собівартості видобутку електроенергії зберігають на рівні 26,6%.
За матеріалами:
НАЕК Енергоатом
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