«Енергоатом» планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива — Finance.ua

«Енергоатом» планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

НАЕК «Енергоатом» запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» з посиланням на слова в.о. голови правління компанії Петра Котіна.

«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», — сказав Котін.

Він додав, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.

Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій

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