«Енергоатом» планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива — Finance.ua
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«Енергоатом» планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива

Фондовий ринок
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НАЕК «Енергоатом» запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» з посиланням на слова в.о. голови правління компанії Петра Котіна.
«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», — сказав Котін.
Він додав, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.
Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій
За матеріалами:
Економічна Правда
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