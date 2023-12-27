«Енергоатом» оприлюднив вартість реактора Westinghouse для нового енергоблоку на ХАЕС — Finance.ua
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«Енергоатом» оприлюднив вартість реактора Westinghouse для нового енергоблоку на ХАЕС

Фондовий ринок
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Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.
Це випливає з оголошення НАЕК «Енергоатом», яке опубліковане в системі Prozorro.
Контракт з американським виробником Westinghouse Electric Company LLC має гриф «Комерційна таємниця».
Водночас, згідно з оголошенням, реакторна установка АР1000 коштує 437,5 млн доларів (16,4 млрд грн за поточним курсом).
Westinghouse Electric Company LLC має поставити її не пізніше 30 листопада 2027 року.
Нагадуємо:
Угоду про закупівлю першої реакторної установки АР1000 «Енергоатом» та Westinghouse підписали 17 грудня.
На майданчику Хмельницької АЕС реалізовуватиметься пілотний проєкт з будівництва енергоблоків АР1000.
Загалом, в Україні планується збудувати дев’ять енергоблоків за технологією АР1000. Це передбачають рішення Кабінету міністрів України та меморандуми, укладені між «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company.
На сьогодні на Хмельницькій АЕС планується добудова енергоблоків № 3 та № 4.
Очікується прийняття Верховною радою Закону України «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС».
Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблока № 3 — 75%, енергоблока № 4 — 28%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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