Енергетичний гігант Shell збирається згорнути роздрібний бізнес у трьох країнах — Finance.ua

Енергетичний гігант Shell збирається згорнути роздрібний бізнес у трьох країнах Сьогодні 22:25 — Фондовий ринок

Компанія Shell розглядає можливість виходу зі своїх роздрібних підприємств із продажу електроенергії у Великій Британії, Нідерландах та Німеччині через «жорсткі ринкові умови».

Це пов’язано з тим, що європейські постачальники енергії в 2022 році зіткнулися з різкими стрибками оптових цін і спробами урядів захистити споживачів від рахунків, що ростуть, повідомляє Reuters

Shell заявила, що розпочала стратегічний аналіз трьох своїх підприємств, який, ймовірно, займе кілька місяців. Рішення про їхнє майбутнє ще не прийнято.

У 2022 році Shell вклала майже $1,5 млрд у свій британський роздрібний бізнес із продажу електроенергії, щоб допомогти йому впоратися з величезною волатильністю цін на електроенергію, яка вже призвела до краху кількох британських комунальних підприємств.

Shell Energy Retail, британський бізнес Shell, має 1,4 млн. клієнтів, у той час як її німецький бізнес налічує 110 тис., а голландський бізнес — 15 тис. споживачів.

Незважаючи на те, що роздрібний бізнес компанії зіткнувся з труднощами, Shell збирається зафіксувати рекордний річний прибуток у розмірі понад $30 млрд у 2022 завдяки різкому зростанню цін на нафту і газ.

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