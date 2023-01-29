Енергетичний гігант Shell збирається згорнути роздрібний бізнес у трьох країнах — Finance.ua

Енергетичний гігант Shell збирається згорнути роздрібний бізнес у трьох країнах
Компанія Shell розглядає можливість виходу зі своїх роздрібних підприємств із продажу електроенергії у Великій Британії, Нідерландах та Німеччині через «жорсткі ринкові умови».
Це пов’язано з тим, що європейські постачальники енергії в 2022 році зіткнулися з різкими стрибками оптових цін і спробами урядів захистити споживачів від рахунків, що ростуть, повідомляє Reuters .
Shell заявила, що розпочала стратегічний аналіз трьох своїх підприємств, який, ймовірно, займе кілька місяців. Рішення про їхнє майбутнє ще не прийнято.
У 2022 році Shell вклала майже $1,5 млрд у свій британський роздрібний бізнес із продажу електроенергії, щоб допомогти йому впоратися з величезною волатильністю цін на електроенергію, яка вже призвела до краху кількох британських комунальних підприємств.
Shell Energy Retail, британський бізнес Shell, має 1,4 млн. клієнтів, у той час як її німецький бізнес налічує 110 тис., а голландський бізнес — 15 тис. споживачів.
Незважаючи на те, що роздрібний бізнес компанії зіткнувся з труднощами, Shell збирається зафіксувати рекордний річний прибуток у розмірі понад $30 млрд у 2022 завдяки різкому зростанню цін на нафту і газ.
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