Емпатія в дії: проєкт Moneyveo «Почуй серцем» — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Емпатія в дії: проєкт Moneyveo «Почуй серцем» Сьогодні 09:50 — Фондовий ринок

Виклики, з якими українці стикаються щодня, потребують не лише матеріальної підтримки, але й емоційного залучення. Співчуття та поміч одне одному стали нашою зброєю. Тому не дивно, що сьогодні все більше і більше компаній долучаються до ініціативи добра та допомоги тим, хто її потребує.

Так, фінтех-компанія Moneyveo у 2023 році започаткувала новий формат взаємодії з клієнтами з метою підняття комунікації на новий рівень та полегшення життя клієнтам. Проєкт «Почуй серцем» покликаний не тільки вирішувати технічні проблеми користувачів, але й чути та реагувати на їхні особисті болі. Це дозволяє спеціалістам контакт-центру вийти за рамки очікувань своїх клієнтів та допомагати ще більше в рамках можливостей компанії. Така емпатія вибудовує емоційний зв’язок між Moneyveo та її клієнтами, що базується на довірі та підтримці.

Історія виникнення проєкту «Почуй серцем» почалась зі звичайної розмови операторки та клієнтки. У ході діалогу з’ясувалось, що жінка хоче взяти кредит на покупку амуніції для свого чоловіка-військовослужбовця. Це розчулило спеціалістку і вона вирішила діяти згідно з внутрішнім бажанням допомогти. За кошти компанії було закуплено все необхідне і вже через пару днів клієнтка отримала посилку для чоловіка, зокрема берці, тактичний ремінь та аптечку з ліками.

У 2024 році Moneyveo продовжила роботу проєкту і вже має низку успішних кейсів допомоги клієнтам. Наприклад, компанія купила дитячий зимовий одяг для сім'ї переселенців, яка звернулася за кредитом з цією метою.

Інший клієнт звернувся за кредитом, щоб купити діткам подарунки до свята. Після складної операції чоловік став тимчасово непрацездатним і не мав можливості привітати малечу. Тож компанія відправила посилку солодощів, аби підняти настрій дітям та їхнім батькам.

Була історія, коли клієнтка, яка звернулась до компанії, очікувала на операцію та залишилась одна у важкий для себе час. Команда Moneyveo відправила їй квіти, а спеціаліст весь час комунікував з жінкою, підтримуючи звичайними розмовами. Це допомогло їй пройти важке випробування і не почуватися самотньою.

Жінці, чий дім постраждав унаслідок атаки ворогом, був надісланий набір для комфортного перебування в укритті під час тривалих повітряних тривог.

А історія з цим клієнтом вразила всю команду. Військовослужбовець, який отримав поранення в ході бойових дій та перебував у госпіталі, звернувся з проханням надати кредит, бо бракувало грошей на ліки та продукти. Команда негайно зібрала все необхідне за його запитом і відправила захиснику посилку. Чоловік був сердечно вдячний за підтримку.

Така реакція клієнтів — найбільша мотивація для команди Moneyveo. Це надихає і мотивує. Даруючи радість іншим, оператори черпають у цьому драйв та силу в ці неспокійні часи.

В Moneyveo переконують, що й надалі будуть робити все, щоб надавати зразковий сервіс, перевершуючи очікування своїх клієнтів.

За матеріалами: Moneyveo

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.