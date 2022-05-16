Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin — Finance.ua

Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin
Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin
Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airlines анонсувала прийом платежів у Bitcoin та випуск NFT-колекції.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
На зустрічі з пресою головний операційний директор перевізника Адель Ахмед Аль-Реда відзначив зацікавленість Emirates Airlines у використанні блокчейну для обліку літаків та технології метавсесвітів.
«Метовселені перенесуть традиційні операції навчання, продажу квитків у цифровий світ, що зробить їх більш інтерактивними», — заявив він.
Для розробки нових проєктів авіаперевізник винайме до штату профільних співробітників.
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