Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin — Finance.ua

Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin

Вчора 03:28 — Фінтех і Картки

Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin

Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airlines анонсувала прийом платежів у Bitcoin та випуск NFT-колекції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На зустрічі з пресою головний операційний директор перевізника Адель Ахмед Аль-Реда відзначив зацікавленість Emirates Airlines у використанні блокчейну для обліку літаків та технології метавсесвітів.

«Метовселені перенесуть традиційні операції навчання, продажу квитків у цифровий світ, що зробить їх більш інтерактивними», — заявив він.

Для розробки нових проєктів авіаперевізник винайме до штату профільних співробітників.

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