Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin — Finance.ua

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Emirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin

Вчора 03:28Фінтех і Картки
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Emirates Airlines оголосила про підтримку BitcoinEmirates Airlines оголосила про підтримку Bitcoin
Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airlines анонсувала прийом платежів у Bitcoin та випуск NFT-колекції.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
На зустрічі з пресою головний операційний директор перевізника Адель Ахмед Аль-Реда відзначив зацікавленість Emirates Airlines у використанні блокчейну для обліку літаків та технології метавсесвітів.
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«Метовселені перенесуть традиційні операції навчання, продажу квитків у цифровий світ, що зробить їх більш інтерактивними», — заявив він.
Для розробки нових проєктів авіаперевізник винайме до штату профільних співробітників.

Як заробити на NFT

За матеріалами: Forklog
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