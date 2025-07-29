Елітна нерухомість, яхти й літак: виявлено активи високопосадовця та його родини — Finance.ua

Елітна нерухомість, яхти й літак: виявлено активи високопосадовця та його родини Сьогодні 12:35 — Кримінал

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на запит Національної поліції України розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення.

Про це повідомляє АРМА

Поміж виявлених та розшуканих АРМА активів:

22 об’єкти нерухомості,

9 земельних ділянок;

6 елітних автомобілів;

корпоративні права в українських компаніях на суму понад 1,5 млн грн;

4 одиниці морського транспорту;

приватний літак.

Крім того, за кордоном АРМА встановило наявність об’єктів елітної житлової нерухомості в центрі міста Мілан (Італія), двох автомобілів на території Люксембургу, а також корпоративні права в одній із люксембурзьких компаній на суму 12 тисяч євро, що належать членам родини високопосадовця.

Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу і передачі в управління АРМА.

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