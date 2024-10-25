Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України — Finance.ua
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Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України

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Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України
Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України
Жителям Запорізької області треба готуватися до найгіршого сценарію, — що взимку може не бути електроенергії взагалі.
Про це сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону. «Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер», — сказав він.
За його словами, в Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірній станції. «То що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий генератор», — сказав Федоров.
Говорячи про ситуацію з теплопостачанням, чиновник розповів, що на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де також є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. При цьому додав, що перші такі установки запрацюють вже в грудні 2024 року:
«Чому є затримка, чому не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна — величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. А також ми розуміємо, що в нас грошей немає, тому просимо наших партнерів придбати для нас».
За його словами, вже партнерами придбані такі установки і 15 листопада перші з них будуть на території Запоріжжя. «Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це», — наголосив він.
За матеріалами:
УНІАН
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