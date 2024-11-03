Електричний кросовер Smart #5 дебютував у Китаї (фото) — Finance.ua

Електричний кросовер Smart #5 дебютував у Китаї (фото) Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Електричний кросовер Smart #5 дебютував у Китаї (фото), Фото: Smart

Smart #5 офіційно дебютував на ринку Китаю. Повністю електричний кросовер доступний у 4 комплектаціях та з початковою ціною від 33 700 доларів.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Фото: Smart

На китайському ринку новинка від Smart доступна у таких варіантах:

Long Range Adventure Standard Edition: задній привід, 570 км;

Long Range Adventure Deluxe Edition: задній привід, 570 км;

Ultra-Lange Deluxe: задній привід, 740 км, 800 В архітектура;

Jungle Realm Limited Edition: повний привід, 580 км, 800 В архітектура.

Найбільша модель бренду конкуруватиме з Audi Q3 та BMW X3. Автівка буде доступна в восьми варіантах обробки та 6 кольорах оздоблення інтер’єру.

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Флагманська версія Jungle Realm Limited Edition оснащена пакетом, що включає X-подібну пофарбовану платформу на даху, полиці для багажу, невеликий контейнер на боці автомобіля, бічні драбини, бічні сходи та прихований роз’єм для причепа, з тяговою здатністю 1451 кг.

Фото: Smart

Багажники витримують статичне навантаження 240 кг і динамічне навантаження 100 кг. Автівка також оснащується роз’ємом 220 В для підтримки функції зовнішнього розряду V2L. Залежно від комплектації також змінюється кліренс кросовера — від 156 мм до 231 мм.

Фото: Smart

Три початкові варіанти пропонується з єдиним електромотором на задній осі, у варіантах потужності 335 й 358 к.с.

Перший варіант пропонується з літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю ємністю 76 кВт-год, а другий — потрійним літієвим блоком ємністю 100 кВт-год, що забезпечують 570 км і 740 км за циклом CLTC відповідно.

Фото: Smart

Найшвидший час розгону становить 6,5 секунд, ас заряджання — менше ніж 15 хвилин для поповнення від 30% до 80%. Водночас повнопривідний варіант пропонує максимальну потужність в 579 к.с., де передній асинхронний двигун видає 221 к.с./270 Нм, а задній — 416 к.с./440 Нм.

Час розгону від 0 до 100 км/год становить 4,9 секунди, а запас ходу CLTC 580 км. Вартість цієї топової версії становить 51 700 доларів.

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