Електромобілі вперше стали головним джерелом попиту на кобальт — Finance.ua

Електромобілі вперше стали головним джерелом попиту на кобальт

За підсумками 2021 року електромобілі вперше обігнали смартфони та ПК, ставши лідерами попиту на кобальт — рідкісний метал, який, зокрема, використовується в літій-іонних акумуляторах.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані звіту Інституту кобальту.

Як зазначається у звіті, минулого року автомобільна промисловість спожила 59 тис. тонн кобальту, або 34% загального попиту, оскільки продаж електричних та гібридних транспортних засобів подвоївся.

При цьому у виробництві мобільних телефонів було використано 26 тис. тонн кобальту, а у виробництві ноутбуків та планшетів — 16 тыс. тонн. Загальний попит на кобальт у 2021 році склав 175 тис. тонн тоді, як видобуто його було 160 тис. тонн.

"Невідповідність у цих цифрах пдкреслює одну з найбільших проблем, з якими стикається автомобільна промисловість, коли вона переходить на електромобілі: забезпечення достатньої кількості сировини.

З появою все більшої кількості електромобілів зростає занепокоєння потенційними обмеженнями в постачанні важливих металів: від кобальту до літію та нікелю. Очікується, що до 2026 року попит з боку автомобільної промисловості становитиме половину попиту на кобальт", — додає FT.

Майже три чверті світових поставок кобальту надходить із ДР Конго, де домінують китайські компанії та зареєстровані в Лондоні Glencore.

Звіт Інституту кобальту показує, що ця центральноафриканська країна виробила 118 тис. тонн кобальту в 2021 році — значно більше, ніж наступний найбільший постачальник, Австралія, всього 5600 тонн.

Засновник Tesla Ілон Маск минулого тижня висловив припущення, що автовиробник може придбати добувну компанію.

За його словами, Tesla не хоче цього робити, але готова розглянути такий крок, якщо це єдиний варіант переходу до сталої енергетики, пише FT. Tesla планує щорічно виробляти 20 млн електромобілів.

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