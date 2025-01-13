Електромобілі в тренді: визначено краще авто року в Європі (фото) — Finance.ua

Електромобілі в тренді: визначено краще авто року в Європі (фото) Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Renault 5 E-Tech став кращим авто року в Європі

Оголошено переможця премії European Car of the Year («Європейський автомобіль року»). Цьогоріч нагороду знову отримав електромобіль — новий Renault 5.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

У голосуванні електромобіль Renault 5 E-Tech набрав 353 бали та випередив електрокросовер Kia EV3 (291 бал). Третім став новий Citroen C3, який має гібридні та електричні версії.

Kia EV3 посів друге місце у голосуванні

Цікаво, що 5 із 7 моделей-фіналістів або є електрокарами, або ж мають електричні модифікації. Окрім вищезазначених авто це Hyundai Inster та Alfa Romeo Junior.

Журі оцінило невисоку ціну Renault 5 E-Tech, а також його стильний ретродизайн, якісний салон та непогано налаштоване шасі. Крім того, в лінійці моделі є спортивний варіант Alpine A290.

Примітно, що для Renault це друга поспіль перемога в конкурсі European Car of the Year. Торік кращим авто в Європі став електрокросовер Renault Scenic.

До трійки кращих увійшов новий Citroen C3

Премію European Car of the Year вручають із 1964 року. Кращі авто року в Європі визначає журі з 59 автожурналістів, які репрезентують 22 країни.

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