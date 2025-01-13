Електромобілі в тренді: визначено краще авто року в Європі (фото) — Finance.ua
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Електромобілі в тренді: визначено краще авто року в Європі (фото)

Технології&Авто
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Renault 5 E-Tech став кращим авто року в Європі
Renault 5 E-Tech став кращим авто року в Європі
Оголошено переможця премії European Car of the Year («Європейський автомобіль року»). Цьогоріч нагороду знову отримав електромобіль — новий Renault 5.
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
У голосуванні електромобіль Renault 5 E-Tech набрав 353 бали та випередив електрокросовер Kia EV3 (291 бал). Третім став новий Citroen C3, який має гібридні та електричні версії.
Kia EV3 посів друге місце у голосуванні
Kia EV3 посів друге місце у голосуванні
Цікаво, що 5 із 7 моделей-фіналістів або є електрокарами, або ж мають електричні модифікації. Окрім вищезазначених авто це Hyundai Inster та Alfa Romeo Junior.
Журі оцінило невисоку ціну Renault 5 E-Tech, а також його стильний ретродизайн, якісний салон та непогано налаштоване шасі. Крім того, в лінійці моделі є спортивний варіант Alpine A290.
Примітно, що для Renault це друга поспіль перемога в конкурсі European Car of the Year. Торік кращим авто в Європі став електрокросовер Renault Scenic.
До трійки кращих увійшов новий Citroen C3
До трійки кращих увійшов новий Citroen C3
Премію European Car of the Year вручають із 1964 року. Кращі авто року в Європі визначає журі з 59 автожурналістів, які репрезентують 22 країни.
За матеріалами:
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