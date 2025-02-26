Електромобілі Mini можуть отримати задній привід — Finance.ua

Електромобілі Mini можуть отримати задній привід Сьогодні 07:49 — Фондовий ринок

Електромобілі Mini можуть отримати задній привід

Наступне покоління електричних моделей від Mini може перейти на задньопривідну компоновку. Хоча поки нічого офіційно не підтверджено, майбутні моделі BMW Neue Klasse, побудовані на новій архітектурі, яка дебютує наступного року, як повідомляється, сумісні лише з конфігураціями заднього та повного приводу. Це може означати, що Mini доведеться адаптуватися до нових налаштувань.

Дотепер кожна модель Mini, починаючи з легендарного первістка 1959 року, була передньопривідною, за винятком версій All4 деяких комплектацій Countryman і Clubman, які мали повний привід. Однак у найближчі роки все може змінитися.

Нова платформа, яка дебютує на новому BMW iX3 вже цього року, підтримує різні варіанти приводу, однак базові версії з одним двигуном можуть бути лише задньопривідними, оскільки двигун, встановлений ззаду, є єдиним, який включає вбудовану коробку передач.

За словами інженерів BMW Group, які спілкувалися з Autocar, на даний момент немає планів адаптувати платформу Neue Klasse для використання з переднім приводом.

Електрична лінійка Mini все ще відносно нова: Cooper і Countryman були представлені в 2023 році, а електромобіль Aceman побачив світ у 2024 році. Але у якийсь момент Mini неминуче доведеться прийняти нову платформу, яка обіцяє значний прогрес у запасі ходу, технологіях активної безпеки та швидкості заряджання, використовуючи при цьому ефект масштабу BMW Group.

Альтернативним рішенням для бренду Mini була б співпраця з іншим автовиробником, який, можливо, міг би поставити їм передньопривідну архітектуру, хоча на даний момент це чисті припущення.

Autogeek За матеріалами:

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