Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000 — Finance.ua
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Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000

Технології&Авто
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Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
Американська компанія GEM представила лінійку компактних електромобілів з різними типами кузова. Вартість найдешевшої моделі починається з 15 240 доларів.
Про це розповіли на сайті Electrek.
Загалом до лінійки GEM увійдуть чотири моделі: e2, e4, e6 і eL XD. Вони відрізняються типом кузова та кількістю посадкових місць.
GEM e2 має два посадкових місця та не поставляється з бічними дверима. GEM e4 пропонує вже чотири сидіння.
Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
GEM e6 розрахований на шість посадкових місць і є найдовшим електромобілем у лінійці. Модель GEM eL XD призначена для перевезень і оснащена вантажною платформою.
Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
Зовнішній вигляд усіх електромобілів нагадує гольф-кари. Це невеликі транспортні засоби зі змінними акумуляторами.
Електромобілі GEM підтримують керування однією педаллю з рекуперативним гальмуванням. Ця система дає змогу поповнювати заряд акумулятора під час гальмування.
Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
Ще однією особливістю електрокарів є маленький радіус розвороту. Завдяки цьому всіма моделями GEM дуже легко керувати в місті. Всередині є приладова панель, аварійна сигналізація, сигнали повороту, склоочисник і опціональні автоматичні денні ходові вогні.
Усі моделі GEM доступні в семи кольорах кузова. Також передбачено велику кількість опцій, включно з кенгурятником і легкосплавними колісними дисками.
Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
Запас ходу становить до 182 км залежно від місткості акумулятора. Максимальна швидкість електрокарів становить 40 км/год.
Ціни на GEM e2 починаються з 15 240 доларів. За GEM e4 доведеться заплатити від 17 490 доларів, а за GEM e6 — від 21 240 доларів. Вантажний GEM eL XD доступний за ціною від 18 740 доларів.
За матеріалами:
enovosty.com
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