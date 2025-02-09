Електрокросовер Zeekr 7X заряджається до 100% всього за 20 хвилин — Finance.ua

Електрокросовер Zeekr 7X заряджається до 100% всього за 20 хвилин Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Електрокросовер Zeekr 7X заряджається до 100% всього за 20 хвилин

Китай став беззаперечним лідером у галузі електромобілів, і Zeekr 7X є яскравим прикладом цього прогресу, вражаючи швидкістю зарядки, яка залишає позаду інші електрокари. Для багатьох заряджання автомобіля за 10 хвилин залишається лише мрією, але Zeekr перетворює її на реальність.

Про це пише ArenaEV.

Технології швидкої зарядки Zeekr 7X

Zeekr 7X EV зі «золотою батареєю» LFP ємністю 75 кВт⋅год було протестовано на швидкість зарядки. Його батарея поповнилась зі 10% до 80% менш ніж за 10 хвилин.

Але що вражає ще більше: зарядка від 0 до 100% зайняла лише близько 20 хвилин у реальному тесті.

Це ще раз демонструє, що стабільна крива зарядки для будь-якого електромобіля в мільйон разів важливіша за рекламовану пікову швидкість заряду, якої деякі електромобілі досягають лише на хвилину або дві.

Якби кожен електромобіль мав таку ефективність зарядки, усі розмови про проблеми зі запасом ходу залишилися б в історії.

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Передньопривідний Zeekr 7X оснащений електродвигуном потужністю 416 кінських сил, який розганяє автівку від 0 до сотні за 6 секунд. Запас ходу за стандартом WLTP становить 480 кілометрів. Вартість автівки стартує з 53 тисяч євро.

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