Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі — Finance.ua

Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі Сьогодні 01:35 — Технології&Авто

Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі

Новий електрокросовер Ford Explorer здійснить навколосвітню подорож.

Про це йдеться на офіційному сайті Ford.

Водієм стане відома американська мандрівниця Лексі Алфорд, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка відвідала всі країни світу. Рекорд вона побила у 21 рік.

Маршрут подорожі поки що не розголошується.

Зазначається, що подорож буде присвячена Алосі Вандервел. У 1922 році вона стала першою жінкою у світі, яка здійснила навколосвітню подорож на Ford T. Алоха відвідала 43 країни світу.

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