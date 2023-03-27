Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі

Технології&Авто
62
Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі
Електрокросовер Ford готують до навколосвітньої подорожі
Новий електрокросовер Ford Explorer здійснить навколосвітню подорож.
Про це йдеться на офіційному сайті Ford.
Водієм стане відома американська мандрівниця Лексі Алфорд, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка відвідала всі країни світу. Рекорд вона побила у 21 рік.
Маршрут подорожі поки що не розголошується.
Зазначається, що подорож буде присвячена Алосі Вандервел. У 1922 році вона стала першою жінкою у світі, яка здійснила навколосвітню подорож на Ford T. Алоха відвідала 43 країни світу.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.