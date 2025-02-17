Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото) — Finance.ua
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Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото)

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Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото)
Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото)
Новий Chevrolet Spark EUV — бюджетний чотириметровий електрокросовер. Авто оснащене 102-сильним мотором, а його запас ходу становить 401 км.
Опубліковано офіційні фото Chevrolet Spark EUV. Компактний і недорогий електрокросовер невдовзі презентують у Бразилії. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Chevrolet.
Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото)
Новий Chevrolet Spark EUV — найдешевший електромобіль марки. Його вартість складе менш, ніж 20 000 доларів. Модель така дешева, тому що, по суті, є експортною версією Baojun Yep, який General Motors виробляють у Китаї
Електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від побратима лише логотипами. У нього класичний двооб’ємний силует із високим капотом та крупні фари. На відміну від Baojun Yep, він буде доступним лише у п’ятидверному виконанні.

Розміри Chevrolet Spark EUV:

  • довжина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • висота — 1726 мм;
  • колісна база — 2560 мм.
Салон Chevrolet Spark EUV також не зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 385−1715 л. Базова комплектація авто буде багатшою — з клімат-контролем, круїз-контролем та камерами кругового огляду.
Електрокросовер Chevrolet Spark EUV отримає 102-сильний мотор і батарею на 41,9 кВт∙год. Запас ходу складе 401 км.
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За матеріалами:
Фокус
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