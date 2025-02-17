Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото) — Finance.ua

Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото) 17.02.2025, 00:15 — Фондовий ринок

Електрокросовер Chevrolet показали до прем’єри (фото)

Новий Chevrolet Spark EUV — бюджетний чотириметровий електрокросовер. Авто оснащене 102-сильним мотором, а його запас ходу становить 401 км.

Опубліковано офіційні фото Chevrolet Spark EUV. Компактний і недорогий електрокросовер невдовзі презентують у Бразилії. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Chevrolet.

Новий Chevrolet Spark EUV — найдешевший електромобіль марки. Його вартість складе менш, ніж 20 000 доларів. Модель така дешева, тому що, по суті, є експортною версією Baojun Yep, який General Motors виробляють у Китаї

Електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від побратима лише логотипами. У нього класичний двооб’ємний силует із високим капотом та крупні фари. На відміну від Baojun Yep, він буде доступним лише у п’ятидверному виконанні.

Розміри Chevrolet Spark EUV:

довжина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1726 мм;

колісна база — 2560 мм.

Салон Chevrolet Spark EUV також не зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 385−1715 л. Базова комплектація авто буде багатшою — з клімат-контролем, круїз-контролем та камерами кругового огляду.

Електрокросовер Chevrolet Spark EUV отримає 102-сильний мотор і батарею на 41,9 кВт∙год. Запас ходу складе 401 км.

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