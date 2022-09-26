Електроенергія з вітряних електростанцій стала дешевшою за «звичайну» — Finance.ua

Електроенергія з вітряних електростанцій стала дешевшою за «звичайну» Вчора 07:45 — Енергетика

Вартість електроенергії, яку в Україні виробляють вітрові електростанції (ВЕС), стала нижчою від «звичайної» електроенергії.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) у Facebook

Вже понад тиждень УВЕА фіксує те, що вітрова енергетика для країни є дешевшою, ніж ціна електроенергії на ринку. Вартість електроенергії на РДН зараз тримається на рівні 90,5 євро за МВт•год, а електроенергія з ВЕС за «зеленим» тарифом коштує 88 євро за МВт•год, — повідомили в асоціації.

При цьому ринкова ціна на електроенергію в Україні в найближчі місяці тільки зростатиме, тоді як ціна електроенергії з вітру залишиться фіксованою на такому ж рівні до 2030 року.

«В умовах, коли викопне паливо дорожчає через війну росії проти України, єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні залишається саме „зелена“ енергетика», — підкреслюється в повідомленні.

УВЕА вважає, що у поточній ситуації держава має використати всі можливості для укріплення енергетичної безпеки України.

«Найшвидше, як ми вже раніше повідомляли, це можна зробити завдяки підтримці інвесторів у добудові раніше розпочатих проєктах вітроенергетики», — додали в УВЕА.

За інформацією асоціації, продовження дії договорів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом до 2024 року для вітростанцій, які наразі будуються, що пропонує своїм законопроєктом Міністерство енергетики, дозволить вже цієї зими додати в енергосистему десятки мегават потужностей вітрової генерації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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