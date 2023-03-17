Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео) — Finance.ua
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Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео)

Технології&Авто
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Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео)
Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео)
Лінійку Ferrari Roma 2023 року поповнив кабріолет Spider. Він надійде у продаж до кінця нинішнього року і коштуватиме понад 250 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.
Новий Ferrari Roma Spider позиціонують як наступника моделі 365 GTS4 1969 року. Як і купе, він відрізняється елегантним дизайном з довгим капотом та вираженим «носом».
М’який тканинний дах складається за допомогою електроприводу за 13,5 с. Цю процедуру можна проводити на швидкості до 60 км/год. Кабріолет Spider на 84 кг важчий за купе.
Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео)
Салон Ferrari Roma Spider практично не зазнав змін у порівнянні з купе. Встановлено віртуальну панель приладів та великий тачскрин портретного формату, а на кермо винесено кнопки керування світлом фар, поворотниками та склоочисниками.
Елегантний та швидкий: представлено найстильніший суперкар Ferrari (відео)
Примітно, що у підголівники сидінь вмонтовано дефлектори вентиляційної системи. У холодну погоду вони обігрівають шию теплим повітрям та створюють ефект шарфу.
Суперкар Ferrari Roma Spider оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 620 к. с. та 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 320 км/год. Оснащення включає електронний диференціал, адаптивні амортизатори та керамічні гальма.
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