Екстрені та погодинні: за якими графіками вимикатимуть світло в Україні 6 грудня — Finance.ua

Екстрені та погодинні: за якими графіками вимикатимуть світло в Україні 6 грудня Сьогодні 11:04 — Енергетика

Екстрені та погодинні: за якими графіками вимикатимуть світло в Україні 6 грудня

Лише учора Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області повернулись до стабілізаційних графіків, проте свої корективи внесла нова масована ракетна атака рф по Україні. У вівторок, 6 грудня у вказаних областях введені в дію екстрені вимкнення електроенергії, інформує ДТЕК.

«Через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Ми повернемося до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується», — вказано у повідомленні.

Львів та область

На Львівщині 6 грудня діють погодинні графіки відключень.

«Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень. Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять», — йдеться у повідомленні «Львівобленерго».

Оновлений графік можна переглянути за посиланням

Волинь

6 грудня у Волинській області діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

«Ситуація динамічна, можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК „Укренерго“ буде необхідність збалансувати енергосистему», — наголосили у «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками можна за посиланням

Закарпаття

В області 6 грудня діють погодинні графіки відключень, інформує «Закарпаттяобленерго».

«У зв’язку зі змінами величин генерації електроенергії та споживання прогнозовані години включення/відключення змінюються щодня», — наголошують у компанії.

Прогнозований графік на сьогодні тут

Чернівці

У Чернівецькій області 6 грудня діють графіки стабілізаційних відключень

Ознайомитись із ними можна за посиланням

Суми

На Сумщині застосовані графіки планових вимкнень разом з аварійними.

«Вимкнення в області відбуватимуться у режимі −2/+4 години. Додатково до ГПВ по всій області застосовані аварійні вимкнення. Це зробили через перевищення поточного споживання електроенергії понад заданий „Укренерго“ ліміт», — повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Прикарпаття

В Івано-Франківську та області світло споживачам вимикатимуть за новими погодинними графіками. Область отримала від «Укренерго» нічний ліміт потужності у 236 МВт та денний (з 7:00 до 24:00) — у 294 МВт, вказано у повідомленні «Прикарпаттяобленерго».

«Зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів, ліміти нижчі, ніж минулої доби. Першочергово забезпечуємо живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності буде розподілено на величину черг», — інформує компанія.

Рівне

Очільник Рівненської ОВА Коваль повідомив про зниження лімітів на область від «Укренерго». Він додав, що «Рівнеобленерго» обіцяє дотримуватися графіків, але у випадку перенавантаження мереж будуть застосовуватися аварійні відключення.

Графіки відключень для міста Рівне.

Графіки відключень для Рівненської області.

Нагадаємо, 5 грудня українська енергосистема пережила восьму хвилю ракетних ударів по енергооб’єктах. Учорашня атака спричинила досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для підстанцій, що є частиною магістральної мережі. В «Укренерго» прогнозують, що на стабілізацію системи піде орієнтовно два дні, після чого з’явиться змога повернути усі області до стабілізаційних графіків.

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