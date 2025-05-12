Експортувано першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС — Finance.ua

Експортувано першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС Сьогодні 13:33

«МХП», міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, розпочала комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до партнера в Європейському Союзі, повідомила пресслужба компанії.

У «МХП» зауважили, що виробляють Bio-LNG повністю з пташиного посліду та інших агровідходів. Продукт сертифіковано за стандартом ISCC EU і він повністю відповідає критеріям сталості RED II/III.

Компанія управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів, який тепер доповнений виробництвом Bio-LNG.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та Південно-Східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

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