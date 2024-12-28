Експорт зерна значно скоротиться у другій половині сезону — Finance.ua

Експорт зерна значно скоротиться у другій половині сезону Сьогодні 04:39 — Аграрний ринок

Експорт зерна значно скоротиться у другій половині сезону

Попри зменшений врожай у 2024 році, Україна продемонструвала високу експортну активність завдяки стабільній роботі глибоководних портів.

Активний експорт у першій половині сезону та менший врожай спричинять значне скорочення обсягів у другій половині сезону. Про це для Latifundist повідомив керівник аналітичного відділу ASAP Agri Олів’є Бує, пише usm.media

Очікувані обсяги експорту:

пшениця: 6,5 млн тонн (11 млн тонн у 2023/24 МР);

ячмінь: 0,5 млн тонн (2,4 млн тонн у 2023/24 МР);

кукурудза: 17,1 млн тонн (18,5 млн тонн у 2023/24 МР).

Аналітик зазначає, що дефіцит обсягів може змусити експортерів раціонувати пшеницю та ячмінь, що вже впливає на внутрішні ціни, які залишаються високими через жорстку конкуренцію.

На ринку олійних культур також спостерігається скорочення обсягів експорту більшості продуктів, за винятком сої. Очікувані обсяги:

ріпак: 0,7 млн тонн (на рівні минулого року);

соняшникова олія: 3,1 млн тонн (4,3 млн тонн у 2023/24 МР);

соя: 2,5 млн тонн (1,6 млн тонн у 2023/24 МР).

Олів’є Бує зазначив, що соя може вплинути на загальний баланс ринку через більшу маржинальність її переробки порівняно з соняшником. Це може зменшити експортні обсяги сої порівняно з прогнозами, але водночас стимулювати виробництво та експорт соєвої олії та шроту.

Скорочення експортних обсягів у другій половині сезону, ймовірно, сприятиме зниженню витрат на фрахт і логістику порівняно з попереднім роком, зазначив аналітик.

Нагадаємо, з липня по грудень 2024 року обсяги експорту зернових з України склали 18,9 млн тонн, що значно перевищує показники за аналогічний період минулого року (15,4 млн тонн).

Основні культури:

пшениця: 10 млн тонн (7,6 млн тонн у 2023/24 МР);

ячмінь: 2 млн тонн (1,1 млн тонн у 2023/24 МР);

кукурудза: 6,9 млн тонн (6,7 млн тонн у 2023/24 МР).

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