Експорт залізної руди з України скоротився на 33,9%

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-березня 2026 року скоротила експорт залізної руди на 33,9% - до 5,61 млн тонн.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом зазначеного періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 2,56 млн тонн (-43,9%)

До Словаччини спрямували 966,82 тис. тонн (-16,8%), а до Польщі — 751,57 тис. тонн (-35%).

В березні Україна експортувала 2,3 млн тонн ЗРС, що на 20,6% менше, якщо порівняти з березнем 2025 року. До Китаю було спрямовано 1,23 млн тонн сировини, до Словаччини — 323,26 тис. тонн, до Польщі — 302,17 тис. тонн.

Виручка від експорту ЗРС в березні становила $177,29 млн, а за січень-березень — $437,42 млн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.