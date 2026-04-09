Експорт залізної руди з України скоротився на 33,9%
Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-березня 2026 року скоротила експорт залізної руди на 33,9% - до 5,61 млн тонн.
Як пише GMK Center.
Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом зазначеного періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 2,56 млн тонн (-43,9%)
До Словаччини спрямували 966,82 тис. тонн (-16,8%), а до Польщі — 751,57 тис. тонн (-35%).
В березні Україна експортувала 2,3 млн тонн ЗРС, що на 20,6% менше, якщо порівняти з березнем 2025 року. До Китаю було спрямовано 1,23 млн тонн сировини, до Словаччини — 323,26 тис. тонн, до Польщі — 302,17 тис. тонн.
Виручка від експорту ЗРС в березні становила $177,29 млн, а за січень-березень — $437,42 млн.
Поділитися новиною
