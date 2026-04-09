0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Експорт залізної руди з України скоротився на 33,9%

Казна та Політика
18
Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-березня 2026 року скоротила експорт залізної руди на 33,9% - до 5,61 млн тонн.
Як пише GMK Center.
Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом зазначеного періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 2,56 млн тонн (-43,9%)
До Словаччини спрямували 966,82 тис. тонн (-16,8%), а до Польщі — 751,57 тис. тонн (-35%).
В березні Україна експортувала 2,3 млн тонн ЗРС, що на 20,6% менше, якщо порівняти з березнем 2025 року. До Китаю було спрямовано 1,23 млн тонн сировини, до Словаччини — 323,26 тис. тонн, до Польщі — 302,17 тис. тонн.
Виручка від експорту ЗРС в березні становила $177,29 млн, а за січень-березень — $437,42 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems