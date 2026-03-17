Експорт залізної руди скоротився на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року Сьогодні 07:40 — Казна та Політика

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-лютого 2026 року скоротила експорт залізної руди на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 3,31 млн т — мінімуму з 2023 року.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 1,33 млн т (-56,1% р./р.).

До Словаччини було спрямовано 643,55 тис. т (-4% р./р.), а до Польщі — 449,4 тис. т (-44,9% р./р.).

В лютому Україна експортувала 1,25 млн т ЗРС, що на 38,9% менше порівняно з попереднім місяцем і на 49,1% менше, якщо порівняти з лютим 2025 року. Лютневі обсяги є мінімальними з лютого 2023 року. До Китаю було спрямовано 470,77 тис. т (+45% м./м.; -63,7% р./р.) сировини, до Словаччини — 340,6 тис. т (+12,4% м./м.; +28,7% р./р.), до Польщі — 167,01 тис. т (-40,9% м./м.; -59,9% р./р.).

Виручка від експорту ЗРС у лютому становила $99,88 млн (-37,7% м./м.; -50,6% р./р.), а за січень-лютий — $260,13 млн (-42,1% р./р.).

Причини

Скорочення експорту залізної руди з України в січні-лютому 2026 року, ймовірно, було зумовлене насамперед внутрішніми виробничими обмеженнями, а не зовнішньою кон’юнктурою.

Основним фактором стали перебої з електропостачанням після атак на енергосистему, які ускладнили роботу ГЗК і призвели до тимчасових зупинень та обмеження випуску. Зокрема Ferrexpo після призупинення операцій у січні змогла відновити виробництво лише на початку березня, запустивши одну лінію огрудкування.

Додатково на відвантаження міг тиснути сезонний фактор у Китаї, де на початку лютого ринкова активність залишалася слабкою через святковий період і млявий попит. Водночас загальний імпорт залізної руди Китаєм у січні-лютому зріс на 10% р./р.

