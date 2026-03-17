0 800 307 555
укр
Експорт залізної руди скоротився на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року

Казна та Політика
51
Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-лютого 2026 року скоротила експорт залізної руди на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 3,31 млн т — мінімуму з 2023 року.
Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.
Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 1,33 млн т (-56,1% р./р.).
До Словаччини було спрямовано 643,55 тис. т (-4% р./р.), а до Польщі — 449,4 тис. т (-44,9% р./р.).
В лютому Україна експортувала 1,25 млн т ЗРС, що на 38,9% менше порівняно з попереднім місяцем і на 49,1% менше, якщо порівняти з лютим 2025 року. Лютневі обсяги є мінімальними з лютого 2023 року. До Китаю було спрямовано 470,77 тис. т (+45% м./м.; -63,7% р./р.) сировини, до Словаччини — 340,6 тис. т (+12,4% м./м.; +28,7% р./р.), до Польщі — 167,01 тис. т (-40,9% м./м.; -59,9% р./р.).
Виручка від експорту ЗРС у лютому становила $99,88 млн (-37,7% м./м.; -50,6% р./р.), а за січень-лютий — $260,13 млн (-42,1% р./р.).

Причини

Скорочення експорту залізної руди з України в січні-лютому 2026 року, ймовірно, було зумовлене насамперед внутрішніми виробничими обмеженнями, а не зовнішньою кон’юнктурою.
Основним фактором стали перебої з електропостачанням після атак на енергосистему, які ускладнили роботу ГЗК і призвели до тимчасових зупинень та обмеження випуску. Зокрема Ferrexpo після призупинення операцій у січні змогла відновити виробництво лише на початку березня, запустивши одну лінію огрудкування.
Додатково на відвантаження міг тиснути сезонний фактор у Китаї, де на початку лютого ринкова активність залишалася слабкою через святковий період і млявий попит. Водночас загальний імпорт залізної руди Китаєм у січні-лютому зріс на 10% р./р.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems