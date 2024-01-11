Експорт української продукції через Румунію зріс у півтора раза — Finance.ua

Експорт української продукції через Румунію зріс у півтора раза Сьогодні 06:12 — Казна та Політика

Стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє пресслужба Офісу Президента

За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн т до понад 3 млн т на місяць, тобто у півтора раза. Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн т.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Він подякував Румунії за підтримку цього рішення й готовність ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції.

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